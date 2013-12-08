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ضبط 7 تماثيل أثرية و3 طيور محنطة داخل سيارة نقل بكمين فى سوهاج

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ضبط 7 تماثيل أثرية و3 طيور محنطة داخل سيارة نقل بكمين فى سوهاج ضبط 7 تماثيل أثرية و3 طيور محنطة داخل سيارة نقل بكمين فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث الكوثر، بمديرية أمن سوهاج، من خلال أحد الأكمنة الثابتة، من ضبط سيارة يستقلها 3 أشخاص بحوزتهم عدد من التماثيل الأثرية وبعض القطع من التماثيل المحنطة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الكوثر من ضبط سيارة نقل بداخلها عدد من القطع الأثرية.

بالانتقال والفحص بمعرفة العميدين حسين حامد ومحمود العبودى، من إدارة المباحث الجنائية، تبين خلال التحريات، التى قادها العميد أحمد نبيه الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، بتمكن النقباء هيثم خلف وأحمد عبدالله وأحمد رمضان ضباط وحدة مباحث الكوثر، من ضبط السيارة رقم هـ ج أ 4678 نقل قيادة (حسن ى ع م 39 عاما سائق)، ويقيم بمدينة أخميم وبصحبته و(أحمد خ س ع 26 عاما عاطل) ،ويقيم دائرة قسم الكوثر، و(أشرف ر ع ا م 40 عاما صاحب محل مصوغات ذهبية)، ويقيم شارع جميلة أبو حريد دائرة قسم ثان سوهاج، وبحيازتهم عدد " 7 " تماثيل تتراوح أطوالها ما بين 25 سم و 6 سم يشتبه فـى أثريتها، وعدد " 3 " طيور محنطة قديمة.

تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 506 إدارى القسم لسنة 2013 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365