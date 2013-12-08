اجتماع عاجل لنادى ضباط طنطا بعد إحالة ضابطى الغربية للجنايات

يعقد مساء اليوم الأحد النادى العام لضباط الشرطة اجتماعا عاجلا بنادى ضباط طنطا، لبحث أزمة إحالة ضابطى طنطا إلى محكمة الجنايات.

حيث أصدر النادى العام لضباط الشرطة بالقاهرة برئاسة اللواء سامى الروبى، بيانا أكد فيه على تضامن النادى مع النقيب محمد حماد والملازم أول مهاب السايس، اللذان تقرر إحالتهما للجنايات فى جلسة 21ديسمبر الجارى.

حيث أكد فى البيان على اجتماع عاجل للنادى العام للضباط مع أعضاء نادى ضباط طنطا، لبحث سبل الأزمة اليوم الأحد بمقر النادى بطنطا، حيث تضمن البيان نصا فى إطار متابعتها للأحداث الجارية وتعدد الوقائع التى من شأنها تعكير صفو العلاقة بين جهاز الشرطة والنيابة العامة، خاصة ما حدث بين ضابطى مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة يوم الخميس 28 نوفمبر الماضى أثناء قيامهما بأداء واجبهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة طنطا.