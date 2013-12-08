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مسيرات لإحياء ذكرى الانتفاضة.. أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

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مسيرات لإحياء ذكرى الانتفاضة.. أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" مسيرات لإحياء ذكرى الانتفاضة.. أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

القاهرة: يعقد وفد القوى السياسية برئاسة المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، الذى عاد إلى القاهرة فى وقت سابق قادما من بكين بعد زيارة للصين استغرقت عدة أيام، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، يستعرض خلاله نتائج اللقاءات التى أجراها الوفد مع كبار المسئولين بالحزب الصينى الحاكم ووزارة الخارجية والبرلمان، وكذلك ما جرى من شرح حقيقة مجريات الأحداث التى شهدتها .

الخرطوم: تبدأ فى الخرطوم اجتماعات لجنة خبراء دول حوض النيل الشرقى الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، وتأتى الاجتماعات فى إطار جهود دول حوض النيل الشرقى لتقريب وجهات النظر، بشأن موضوع "سد النهضة الإثيوبى" الذى يجرى بناؤه حاليا على مجرى النيل الأزرق، والذى يواجه بتحفظات من قبل مصر، باعتبارها دولة مصب مع السودان.

القاهرة: تقيم مؤسسة "شباب بتحب مصر" ندوة بعنوان "مصر التى لا تعرفونها"، فى إطار ترسيخ معنى كلمة الوطن لدى الأجيال الشابة وتعريفهم بتاريخ مصر العريق، ويسبق الندوة تدشين مركز "عنقت" للإبداع والتنمية الأفريقية، وهى كلمة مصرية قديمة تعنى الأحضان الأفريقية، وتقام الندوة بمقر المؤسسة بحى السيدة زينب.

باريس: يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مع المبعوث الدولى العربى المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى فى باريس، وذلك فى إطار الإعداد للمؤتمر الدولى للسلام بشأن سوريا "جنيف-2" المقرر فى الثانى والعشرين من يناير المقبل.

غزة: ينظم "ائتلاف شباب الانتفاضة" مسيرات فى كافة أرجاء الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك إحياء للذكرى السنوية السادسة والعشرين لـ"الانتفاضة الفلسطينية الأولى" أو "انتفاضة الحجارة"، والتى توافق 8 ديسمبر، وتحتشد المسيرات عند دوار الشجاعية لتنطلق إلى موقع "ناحل عوز" العسكرى الإسرائيلى شرق مدينة غزة.

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