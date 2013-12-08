أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم الأحد، على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وتنشط الرياح على البحرين؛ الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ليسود على البلاد غدًا طقس معتدل الحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح أغلبها شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموجة فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح أغلبها شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى
> القاهرة 13 20
> الإسكندرية 12 20
> مطروح 12 19
> بورسعيد 14 20
> دمياط 14 19
> بلطيم 13 19
> الإسماعيلية 12 20
> السويس 13 20
> العريش 13 21
> نخل 6 20
> طابا 9 21
> الطور 14 23
> مرسى علم 15 25
> الغردقة 15 25
> شرم الشيخ 17 26
> رفح 12 21
> كاترين 5 15
> سيوة 12 22
> المنيا 11 21
> الفيوم 12 21
> رأس سدر 13 22
> أبوسمبل 16 28
> وسط الدلتا 13 20
> أسيوط 11 22
> سوهاج 12 23
> الأقصر 13 27
> أسوان 15 28
> شلاتين 18 28
> حلايب 19 26
> الوادى الجديد 15 26
> قنا 12 26
> نويبع 17 23
> السلوم 13 19

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر