الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم الأحد، على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وتنشط الرياح على البحرين؛ الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ليسود على البلاد غدًا طقس معتدل الحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح أغلبها شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموجة فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح أغلبها شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى

> القاهرة 13 20

> الإسكندرية 12 20

> مطروح 12 19

> بورسعيد 14 20

> دمياط 14 19

> بلطيم 13 19

> الإسماعيلية 12 20

> السويس 13 20

> العريش 13 21

> نخل 6 20

> طابا 9 21

> الطور 14 23

> مرسى علم 15 25

> الغردقة 15 25

> شرم الشيخ 17 26

> رفح 12 21

> كاترين 5 15

> سيوة 12 22

> المنيا 11 21

> الفيوم 12 21

> رأس سدر 13 22

> أبوسمبل 16 28

> وسط الدلتا 13 20

> أسيوط 11 22

> سوهاج 12 23

> الأقصر 13 27

> أسوان 15 28

> شلاتين 18 28

> حلايب 19 26

> الوادى الجديد 15 26

> قنا 12 26

> نويبع 17 23

> السلوم 13 19