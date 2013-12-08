الجيش السورى يعلن سيطرته على بلدة النبك بريف دمشق

أعلن الجيش السورى سيطرته على بلدة النبك بريف دمشق، بعد أن قام بقصفها بعنف حسب ناشطين.

ذكرت ذلك قناة "اسكاى نيوز بالعربية" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المعارضة السورية اتهمت القوات الحكومية بقتل نحو 40 شخصا فى النبك، فيما دعا المرصد السورى لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدخول الفورى إلى البلدة التى تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش السورى.

وتربط النبك العاصمة السورية دمشق بوسط البلاد، وتعد مصدرا لإمداد المعارضة باحتياجاتها العسكرية وغيرها.

من جهة أخرى، قتل 25 شخصا، وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء غارات شنها الطيران على مدينة الرقة شمال وسط سوريا، وأفاد ناشطون سوريون أن الهجمات الجوية استهدفت أحياء المرور والفردوس والشهداء فى المدينة.