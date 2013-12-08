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"لا للشيعة":"أبو العزائم" رجل إيران الأول بمصر ويسعى لتشيع الصوفية

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"لا للشيعة":"أبو العزائم" رجل إيران الأول بمصر ويسعى لتشيع الصوفية "لا للشيعة":"أبو العزائم" رجل إيران الأول بمصر ويسعى لتشيع الصوفية

أكد مجدى بسيونى المتحدث باسم حركة "لا للشيعة"، أن الشيخ علاء أبو العزائم مؤسس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية رجل شيعى، وهو رجل إيران الأول بمصر، لافتا إلى أن هناك قيادات فى التيار الإسلامى تدعى أنها صوفية، ولكنها فى أصل تعتنق المذهب الشيعى وتسعى لتشيع الصوفية.

وأضاف "بسيونى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الشيعة تستغل حب الصوفية لآل البيت وتسعى لتشيعهم وذلك عن طريق الترويج بأنهم يحبون آل البيت".

فيما هاجمت قيادات إسلامية الشيخ علاء أبو العزائم متهمة إياه بأنه يستهدف تشييع صوفية لحساب إيران والعراق، مؤكدين أن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية الذى أسسه "أبو العزائم" منظمة أجنبية تخالف القوانين المصرية.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ علاء أبو العزائم يتردد كثيرا على إيران والعراق وصديق قوى لجميع العاملين ببيت الأعمال الإيرانى فى مصر، مضيفة: "أبو العزائم أسس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية دون الحصول على أى تراخيص من الجهات المعنية".

ولفتت المصادر إلى أن الشيخ علاء أبو العزائم نظم مؤتمرًا فى فرنسا خلال الفترة القليلة الماضية ويسعى لتنظيم مؤتمرًا آخر بروسيا"، مؤكدة أنه يدعى أنه شيخ صوفى، ولكنه تشيع منذ فترة كبيرة.

ومن جانبه، قال صبرة القاسمى مؤسس حركة الجبهة الوسطية لمواجهة العنف: "علاء أبو العزائم هو رجل إيران الأول فى مصر"، لافتا إلى أنه يسعى لنشر التشيع فى مصر.

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