"عكاظ": تصدير 3000 ميجاوات لمصر فى المساء واسترجاعها فى الظهيرة

كشف المهندس على صالح البراك رئيس الشركة السعودية للكهرباء، عن أن تكلفة مشروع الربط الكهربائى مع مصر تقدر بنحو 4 مليارات ريال، وأنه سيمكن المملكة من تصدير 3 آلاف ميجاوات كهرباء إلى مصر فى المساء واستعادتها فى الظهيرة.

وأضاف لصحيفة "عكاظ السعودية "، أن الفارق فى توقيت الأحمال الذروية بين المملكة ومصر أتاح الفرصة الاقتصادية لهذا المشروع، وهو أن الذروة فى مصر تكون فى وقت المساء، لأنها عبارة عن إنارة، أما فى المملكة فأحمال الذروة فى وقت الظهيرة، عبارة عن أحمال تكييف فى غالبها، وبالتالى بالإمكان تصدير نحو 3000 ميجاوات فى المساء إلى مصر، ويتم استرجاعها من شبكة مصر خلال وقت الذروة فى الظهيرة.

وأكد البراك أن هذا المشروع "يمكننا من تلبية احتياج مصر للكهرباء فى فصل الشتاء، بسبب احتياجهم إلى صيانة مولداتهم فى هذا الفصل، وفى نفس الوقت لايوجد لديهم احتياطيات، لأن أحمالهم الكهربائية مستمرة على طول السنة، بعكس المملكة التى تنخفض تلك الأحمال فى أشهر الشتاء، ما ينتج عنه طاقة فائضة لا يستفاد منها فى محطات التوليد، وبالتالى بالإمكان تزويد مصر بتلك الكهرباء، حتى يعود على شركة الكهرباء بفائدة اقتصادية، والاستفادة من الاستثمارات الرأسمالية للمحطات.

وأفاد البراك أنه سيتم توقيع اتفاقيتين بين الشركة السعودية للكهرباء وبين الشركة القابضة المصرية للكهرباء نهاية الأسبوع لإتمام الربط، وستغطى هذه الاتفاقية التزامات وشروط التشغيل، وذلك فى حال اكتمال خط الربط الكهربائى، بالإضافة إلى جانب الالتزامات التجارية بين الشركتين.

وأوضح أن مرحلة تنفيذ خط الربط الكهربائى جاهز من قبل الاستشاريين، بالإضافة إلى التصاميم، وفى حال الانتهاء من طرق التمويل سوف يطرح المشروع للمناقصة، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع كاملا تقدر بنحو 4 مليارات ريال، وسوف تنفذ كل دولة الجزء الموجود على أراضيها من خطوط الربط، وستكون نقطة الالتقاء فى وسط خليج العقبة.

وتابع، أن الربط الكهربائى يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية المستقبلية لاستكمال الربط العربى بشكل عام، وقد "بدأنا بدول الخليج العربى، بالإضافة إلى ربط دول المغرب بالشبكة".

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