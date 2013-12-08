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تأجيل استئناف المفاوضات بين اليونان ولجنة «الترويكا» إلى الشهر القادم

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تأجيل استئناف المفاوضات بين اليونان ولجنة «الترويكا» إلى الشهر القادم تأجيل استئناف المفاوضات بين اليونان ولجنة «الترويكا» إلى الشهر القادم
أعلنت اليونان، السبت، أن المفاوضات الشاملة بين أثينا والمقرضين الدوليين، «لجنة الترويكا»، لن تستأنف حتى الشهر المقبل، مما سيتسبب في تأجيل إضافي لشريحة جديدة من المساعدات للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.وقالت المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي في بيان: «نتوقع أن يعود فريق تفاوض كامل إلى أثينا في يناير المقبل بعد أن تمكنت السلطات من إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ البرامج».وأضافت المؤسسات الثلاث، المعروفة باسم «الترويكا»، أنه من المتوقع استمرار المناقشات الفنية في أثينا الأسبوع المقبل.ودون الحصول على موافقة «الترويكا» لا يمكن أن تتلقى اليونان شريحة الإنقاذ الجديدة البالغة مليار يورو (1.37 مليار دولار).

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