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الهند: غير حريصين على القيام بدور أمني على الطراز الأمريكي بالخليج

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الهند: غير حريصين على القيام بدور أمني على الطراز الأمريكي بالخليج الهند: غير حريصين على القيام بدور أمني على الطراز الأمريكي بالخليج
قال وزير الخارجية الهندي، سلمان خورشيد، الأحد، إن بلاده ليس لها مصلحة في ملء الفراغ إذا قررت واشنطن تقليص وجودها العسكري في الخليج، وحذر من أن اللجوء لقوى آسيوية أخرى مثل الصين لن يخدم المنطقة بشكل جيد.وأضاف «خورشيد» في تصريحات على هامش مؤتمر أمني في البحرين يتركز حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تخفض التزامها بحماية مضيق هرمز، الذي تمر منه 40% من صادرات النفط العالمية البحرية: «لا نلعب مطلقا الدور التقليدي المتعلق بالتدخل في المساعدة العسكرية بنفس الطريقة، التي تفعلها الولايات المتحدة، وبسبب القيود الفلسفية، التي نفرضها على أنفسنا لا نعتبر أنفسنا بديلا لأي قوى أخرى، ولا نعتقد بالتأكيد أن وجود أي قوة أخرى مثل الصين أو اليابان سيسهم بالضرورة في أمن المنطقة».وأشار «خورشيد» إلى أن «الهند مستعدة دائما للمساعدة في التدريب، وتبادل معلومات المخابرات مع قوات دول الخليج العربية، ولكن القيام بدور ضامن الأمن سيكون تحولا أساسيا، ووضع نفسك بغرض الدفاع الاستراتيجي أمر آخر تماما».وأوضح أن «الهند تلتزم بحرص، وبشكل دقيق جدا بمبادئ معينة، ونريد مواصلة الالتزام بهذه المبادئ، لم ننضم قط لتحالفات، ولم ننضم مطلقا لتجمعات عسكرية، ونريد مساعدتهم (الخليج) في المجال اللوجيستي بما في ذلك التعاون بشأن مكافحة الإرهاب، وحماية القنوات البحرية، وتبادل معلومات المخابرات، وبناء القدرات، وهذه هي المجالات التي يسعدنا جدا أن نتعاون فيها مع أصدقائنا».

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