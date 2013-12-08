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بان كي مون يشارك في مراسم قداس «مانديلا»

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بان كي مون يشارك في مراسم قداس «مانديلا» بان كي مون يشارك في مراسم قداس «مانديلا»
أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن أمينها العام بان كي مون سيشارك، الثلاثاء، في جوهانسبورج في مراسم قداس نيلسون مانديلا.وسيغادر «مون» الأحد، باريس حيث شارك في القمة حول أفريقيا متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، وسيعود، الأربعاء، إلى نيويورك.وسيقام المأتم الوطني لـ«مانديلا»، الثلاثاء، في ملعب بسويتو بضاحية جوهانسبورج، الذي يتسع لحوالي 94 ألف شخص.وسينقل جثمان نيلسون مانديلا بعد ذلك إلى العاصمة بريتوريا، الأربعاء، ويبقى الخميس والجمعة، وستقام مراسم تشييع نيلسون مانديلا، الذي توفي، الخميس الماضي، عن 95 عاما، في مسقط رأسه في «كونو» في 15 ديسمبر.

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