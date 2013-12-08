مسئولة أوروبية:سوريا تواجه أزمة إنسانية تعد الأكثر كارثية خلال عقود

قالت مسئولة أوروبية بارزة اليوم الأحد، إن سوريا تواجه "الأزمة الإنسانية الأكثر كارثية خلال عقود"، وذلك فى ذكرى مرور ألف يوم على بدء الصراع المسلح فى سوريا.

وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة المساعدات الإنسانية فى الاتحاد الأوروبى، "ألف يوم من العنف الذى أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لحياتهم، وتشريد الملايين فى البلاد وخارج حدودها، بحثا عن الأمان".

وأضافت جورجيفا "ألف يوم من الموت والخوف والمشقة والحرمان واليأس، ألف يوم ونحن نشهد خلق جيل ضائع" وخلف الصراع الدائر فى سوريا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات أكثر من 100 ألف قتيل كما أجبر أكثر من 3 ملايين لاجئ على الفرار من البلاد، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تجرى محادثات سلام طال انتظارها بين حكومة دمشق والمعارضة السورية فى مدينة جنيف السويسرية فى 22 يناير المقبل.

وقالت جورجيفا إن آمالها "معلقة" على هذه المحادثات وتابعت "فى نفس الوقت، سأواصل تكرار مناشدتى، وكذلك مناشدة المجتمع الإنسانى الدولى بأسره، للأطراف المشاركة فى هذا الصراع الرهيب، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين".