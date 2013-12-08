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"تنظيم الاتصالات": لم نحدد فترة زمنية لتخارج "المصرية" من فودافون

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"تنظيم الاتصالات": لم نحدد فترة زمنية لتخارج "المصرية" من فودافون "تنظيم الاتصالات": لم نحدد فترة زمنية لتخارج "المصرية" من فودافون

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه لم يحدد فترة زمنية (60 يوماً) تمنح للشركة المصرية للاتصالات من تاريخ حصولها على تراخيص المحمول بدون ترددات للتخارج من شركة "فودافون" وأن ما تردد من أنباء بشأن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

وأوضح الجهاز عبر موقعه الإلكترونى أن ما تم تداوله على لسان المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بخصوص هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ولم يصرح بمثل هذه المعلومات لوسائل الإعلام ولم يحدد فترة زمنية محددة للتخارج بين الشركتين، ولكنه أكد أن الجهاز سوف يحدد ويضع فترة زمنية كافية للتفاوض بين الطرفين تضمن الوصول إلى حل أمثل يحافظ على مصلحة الطرفين.
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