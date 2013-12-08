الاتحاد الأفريقي يعلن 3 أيام حدادًا على وفاة «مانديلا»

أعلن الاتحاد الأفريقي، السبت، حدادًا لمدة ثلاتة أيام على وفاة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي وافته المنية، الخميس الماضي.وبحسب بيان عن الاتحاد الأفريقي، فإنه تقرر، ضمن إجراءات الحداد، تنكيس أعلام الدول في مقر الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء القادم.وقال الاتحاد في بيانه إن «الكلمات لا تعبر عن حزن القارة الأفريقية على رحيل نيلسون مانديلا على رحيل شخصية أفريقيا الأولى، التي كانت من الشخصيات النادرة في القارة الأفريقية».وأضاف أن «أيقونة القارة الأفريقية نيلسون مانديلا خلف وراءه ذكرى لا يمكن محوها عن ذاكرة الأفارقة».

شبكةعيونالإخبارية

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