"حزب الحركة الوطنية المصرية" يعلن ترشحه على كل المقاعد البرلمانية

أعلن هشام الهرم وكيل المؤسسين أمين عام مساعد حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب ما زال فى مرحلة البناء وأنه مازال يبحث عن كوادر لها تواجد بالشارع المصرى وتحظى باحترام المواطنين.

جاء ذلك فى المؤتمر التنظيمى الذى عقد أمس بمقر الحزب بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

وأضاف الهرم أن الحزب يجهز كوادره لخوض انتخابات البرلمان القادمة بعد الاستفتاء على الدستور ويراهن على أن يكون حزب الأغلبية شعبيا وبرلمانيا.

وأن الحزب يعمل بنظام مؤسسى ولا يعتمد على فكرة الشخصنة والتى تودى سريعا بأى عمل بمجرد أن يتركه الشخص الذى يتولاه.

وناشد أمين مساعد الحزب أمناء المراكز وهيئة مكتب الحزب، بالمحافظة أن يشرحوا أهداف الحزب للقاصى والدانى وأن يتقدم الذى يجد فى نفسه قدرة على خوض انتخابات البرلمان للحزب، ويعلن ذلك وأن يقوما بجلب من يروه كفاءة ليضم لكوادر الحزب.

وقال الدكتور علاء فهمى منسق الحزب بالشرقية إن أمانات المحافظة ستعقد ندوات ومؤتمرات فى شتى مراكز وقرى المحافظة لسماع مشاكل المواطنين والعمل على بلورتها وتقديمها للمسئولين بالجهاز التنفيذى مصحوبة برؤية الحزب فى حلها.

وأضاف محمد عروس أمنين تنظيم الحزب بالشرقية أن الحزب سيعقد مؤتمرا حاشدا بمركز كفر صقر ليكون الشرارة الأولى لمؤتمرات الحزب على مستوى المحافظة تعقبه عدة مؤتمرات بأنحاء المحافظة.