وزير الاتصالات يفتتح معرض القاهرة للاتصالات الاثنين

ينطلق غداً الاثنين مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات بمشاركة العديد من الشركات العالمية والمحلية والإقليمية وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

وقال أسامة كمال الرئيس التنفيذى لشركة تريد "فيرز انترناشونال"، إنه تم اختيار كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت كضيوف شرف لهذا العام بعد الدور العظيم الذى لعبته هذه الدول فى دعم الثورة المصرية.

أضاف كمال أن هناك عدد من القضايا التى ستتناولها جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض أبرز هذه القضايا هى التعليم، الصحة ودور تكنولوجيا المعلومات فيهما، كما تتناول جلسات المؤتمر بعض التكنولوجيات المطروحة الآن مثل "الحوسبة السحابية" والبيانات الكبيرة.