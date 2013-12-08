أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على المشاكل النفسية التى يخلقها وجود طفل جديد فى الأسرة

Google+ Print
تعرف على المشاكل النفسية التى يخلقها وجود طفل جديد فى الأسرة تعرف على المشاكل النفسية التى يخلقها وجود طفل جديد فى الأسرة

مشاكل وجود طفل جديد فى الأسرة من الطبيعى أن يغير الطفل عندما تنجب الأم طفلاً آخر، حيث إنه يشعر أن المولود سرق منه الأضواء والاهتمام حيث إن اهتمام الأم بالمولود الصغير بحكم احتياجه الشديد لها، يجعلها تقصر فى حق الطفل الأكبر فيعتقد أن حبها له بدأ يقل، حيث إن الطفل يربط ما بين الحب والاهتمام كما قال الدكتور جميل صبحى استشارى الأمراض النفسية والعصبية، ومن هنا تظهر الغيرة فى سلوك الطفل الأكبر دون أن يصرح بذلك وبشكل لا إرادى غير متعمد.

و"تابع" جميل تكون ظاهرة عناد مع الأب والأم " فى الملبس والمأكل "، ميل للعنف والعصبية لفت النظر إليه بكثرة الحركة وتدمير بعض الأشياء، اللعب بعنف مع الصغير، أحياناً التبول اللا إرادى مثل الصغير، أحياناً بإحساس خوف زائد لكى يجبر أحد الوالدين على الاهتمام به أو النوم معه على نفس السرير.

وحذر"جميل" الآباء والأمهات من التعامل بعنف كرد فعل لهذه السلوكيات، التى بدأت تظهر على الأخ أو الأخت الأكبر لأن هذا العنف سوف يدعم داخلهم أنه بسبب الصغير، قل حبنا لهم فبدأنا بالعنف معهم، فالطفل لا يدرك أن سلوكه هو السبب فى ذلك ولكنه يحكم بالنتائج فقط أنه لا يلاقى إلا الإهانة والضرب والشدة بعد مولد الصغير، واحذروا القول أمامه أو أمام الآخرين أنه يغير من أخيه أو أخته الأصغر سناً أو أنه يحاول الضرر بالصغير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365