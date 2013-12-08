إیران بصدد رفع طاقتها الإنتاجیة من النفط إلی 4 ملایین برمیل یومیا

أعلن مدیر عام شرکة النفط الوطنیة الإيرانية رکن الدین جوادى، أن بلاده تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجیة من النفط إلی أربعة ملایین برمیل یومیا، فی المستقبل القریب.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن جوادی قوله، "إن شرکة النفط الوطنیة عازمة علی تنفیذ العدید من المشاریع التی ترتبط بإنتاج النفط و الغاز، وأنها ستقوم بتنفیذ المراحل المتبقیة من حقل بارس الجنوبی للغاز".

وقد بلغت الطاقة الإنتاجیة للنفط فی إیران ثلاثة ملایین و500 ألف برمیل یومیا حتی الشهر الماضی، ومن المقرر أن تزداد تدریجیا لتبلغ ثلاثة ملایین و850 ألف برمیل یومیا حتی نهایة العام الإیرانی الجارى.

كان وزیر النفط الإیرانی "بیجن زنکنه"، قد أكد فی الاجتماع الرابع والستین بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک)، أن بلاده تعتزم زیادة طاقتها الإنتاجیة إلی أربعة ملایین برمیل یومیا، وأنها لن تتخلی عن حقها فی إنتاج هذه الکمیة من النفط حتی لو بلغ سعر برمیل النفط الخام 20 دولارا فی الأسواق العالمیة.