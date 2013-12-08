«أوباما» يحضر مراسم قداس «مانديلا» في جوهانسبرج

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيحضر القداس التذكاري الوطني، الذي يقام في جوهانسبرج، الثلاثاء، لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي توفي، الخميس الماضي.وقال البيت الأبيض إن التفاصيل الأخرى للزيارة وللوفد الأمريكي ستعلن قريبًا.وذكر البيت الأبيض أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش وزوجته لورا سينضمان إلى «أوباما» وزوجته ميشيل على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في زيارة جنوب أفريقيا هذا الأسبوع.وسيحضر الرئيس السابق بيل كلينتون مراسم جنازة «مانديلا»، ولم تعلن خطط زيارته.

شبكةعيونالإخبارية

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