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مهرجان دبي ينقذ "أسرار عائلية" من الرفض الرقابي

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مهرجان دبي ينقذ "أسرار عائلية" من الرفض الرقابي مهرجان دبي ينقذ "أسرار عائلية" من الرفض الرقابي

بعد الأزمة الرقابية التي تواجهه في ، والإصرار على المطالبة بحذف 13 مشهداً، تتضمّن ألفاظاً ومشاهد خادشة للحياء، وتتعلّق بالمثلية الجنسيّة، وهي القضية الرئيسية في فيلم "أسرار عائلية"، طبقاً لما قاله رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المخرج أحمد عواض، تقرر أن يتم يعرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي العاشر، ضمن فعاليات سوق دبي السينمائي، بحضور مخرجه هاني فوزي، الذي يستعدّ للهجوم على الرقابة، ضمن بعض اللقاءات الصحافية والتلفزيونية المزمع أن يجريها أثناء وجوده هناك.

 

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