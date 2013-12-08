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نجوم من أصول عربية لمعوا في عالم هوليوود

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نجوم من أصول عربية لمعوا في عالم هوليوود نجوم من أصول عربية لمعوا في عالم هوليوود

هم نجوم تعرفنا إليهم في عالم التمثيل والفن الهوليوودي، ونحن نجهل أن أصولهم تعود إلى جذور عربية، برغم أنهم لا يتنكرون لتلك الأصول، بل يفتخرون بها، وأغلبيتهم تعود إلى أصول لبنانية، سورية ومصرية.

دعونا نلقي الضوء على بعض نجوم هوليوود ذووي الأصول العربية... فمن منا لا يعرف النجم  Wentworth Miller، بطل المسلسل الشهير ،Prison Break ولكن الناس بمعظمهم يجهلون أن والدته سورية ـ لبنانية الأصل، كما أنه لا يزال لديه بعض الأقارب في لبنان وسوريا.

كذلك الممثل الكوميدي  Jerry Seinfeld، بطل مسلسل  Seinfeld، هو نصف عربي أيضاً، من جهة والدته، التي تنتمي إلى عائلة سورية، كانت تعيش في حلب، وهاجر والدها إلى تركيا، ثم إلى الولايات المتحدة.

وأما الممثل  Vince Vaughn، بطل فيلمي The Wedding Crashers وThe Internship، فهو ذو أصل لبناني، وكان والده يعيش في لبنان، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن Vince معتاد على طعام جدته اللبناني، ولا ينكر أصوله. وتبقى النجمة المكسيكية السمراء Salma Hayek من أشهر الفنانين ذووي الجذور اللبنانية، إذ ترعرع والدها في لبنان. كذلك هو حال النجمة Shakira التي تتحدّر من والد لبناني أيضاً، وانتقل للعيش في أمريكا، حيث حصل على الجنسية، والتقى والدتها التي تحمل الجنسية الكولومبية.

وJenna Dewan، زوجة الممثل شانينغ تاتوم Channing Tatum، والتي شاركته بطولة الجزء الأول من فيلم Step Up، هي ذات والد لبناني.

والممثل Rami Malekيتحدّر من أصل مصري، ولا يزال يحمل اسمه العربي، وقد شارك في العديد من أفلام هوليوود، أهمها الجزء الأخير من فيلمTwilight .

ويحمل اسماً عربياً صريحاً الممثل Tony Shalhoub، الذي اشتهر بمسلسل Monk، بسبب أصله اللبناني. كان والداه قد انتقلا إلى الولايات المتحدة، حيث حصلا على الجنسية، وبقيت أسماؤهم عربية كما هي.

ونذكر من نجوم هوليوود أيضاً Paula Abdul، وهي سورية الأصل، حيث تنقلت للعيش في حياتها بين سوريا والبرازيل والولايات المتحدة، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إضافة الى مشاركتها في البرنامج التلفزيوني الشهير الخاصّ باكتشاف المواهبAmerican Idol .

ويُمكننا أيضاً أن نسمّي Catherine Keener كممثلة أخرى ذات أصل لبناني، إلى جانب الممثلة Shannon Elizabeth السورية الوالد

 

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