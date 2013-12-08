أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Arabs Got Talent يتوّج فرقة Sima في موسمه الثّالث

Google+ Print
Arabs Got Talent يتوّج فرقة Sima في موسمه الثّالث Arabs Got Talent يتوّج فرقة Sima في موسمه الثّالث

فازت فرقة Sima بلقب " Arabs Got Talent" في الموسم الثّالث بعد رحلة استمرّت 3 أشهر.
وبعد أن اختار الجمهور العربي وأعضاء لجنة التّحكيم 12 مشترك ليتنافسوا على المرتبة الأولى في المرحلة النّهائيّة، وصل الى النهائيات 3 مشتركين هم جنيفر جراوت من الولايات المتحدة الأمريكية ومحمّد الديري من فلسطين وفرقة Sima السورية التي حصلت على النّسبة الأعلى من تصويت الجمهور لتكون هي الفائز في الموسم الثّالث من Arabs Got Talent.
يذكر أن فرقة Sima ستفوز، إضافةً إلى اللّقب، بـ 500 ألف ريال وسيّارة Chrysler 200 C.
ترقبوا مزيداً من التفاصيل في سيدتي نت غداً.

ابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي