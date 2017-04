Arabs Got Talent يتوّج فرقة Sima في موسمه الثّالث

فازت فرقة Sima بلقب " Arabs Got Talent" في الموسم الثّالث بعد رحلة استمرّت 3 أشهر.

وبعد أن اختار الجمهور العربي وأعضاء لجنة التّحكيم 12 مشترك ليتنافسوا على المرتبة الأولى في المرحلة النّهائيّة، وصل الى النهائيات 3 مشتركين هم جنيفر جراوت من الولايات المتحدة الأمريكية ومحمّد الديري من فلسطين وفرقة Sima السورية التي حصلت على النّسبة الأعلى من تصويت الجمهور لتكون هي الفائز في الموسم الثّالث من Arabs Got Talent.

يذكر أن فرقة Sima ستفوز، إضافةً إلى اللّقب، بـ 500 ألف ريال وسيّارة Chrysler 200 C.

ترقبوا مزيداً من التفاصيل في سيدتي نت غداً.

