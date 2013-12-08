نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض رعى سباق كأس الأمير محمد بن سعود الكبير للفروسية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس نادي الفروسية حفظه الله.. رعى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز حفل سباق الخيل السنوي على أولى بطولات الموسم الفروسي الكبير كأس الوفاء للأمير محمد بن سعود الكبير رحمه الله (فئة 2) في نسخته ال 19 مساء أمس بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وبعد نهاية الشوط العاشر والأخير توج أمير الرياض خالد بن بندر امير منطقة عسير فيصل بن خالد بكأس الوفاء عقب فوز جواده البطل (عداس) بالمركز الأول.

(عداس) جاب الكأس

كان الأمس يوماً خالداً في تاريخ الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد الاسم العريق في عالم البطولات إذ أعاد تأكيد حضوره الذهبي الرائع في ميادين المجد الفروسي وهو يعانق القمة ويجدد ذكريات انجازاته المدهشة التي بدأت في مطلع حقبه تسعينيات القرن الهجري الماضي على ميدان الملز التاريخي.

والبارحة توشح (الأحمر) بالذهب في مسابقه أخرى لم يسبق له الفوز بها منذ انطلاقتها الأولى عصر يوم 2/8/1416 ه حيث عانده الحظ واستعصت عليه ألقابها ال 18 الماضية.. كأس الوفاء للأمير محمد بن سعود الكبير الذي قاده مهندس انجازاته الخالدة الأمير فيصل بن خالد الى تحقيقها أول مرة بعد 19 عاماً من الانتظار على يد جواده البطل (عداس) من نسل الفحل (ابن الأجدر) الذي نجح في اضاءة اللون الأحمر في سجل الشرف لأبطال كأس هذه المسابقة أول مرة بعد ما تفوق على 18 رأساً تمثل 7 اسطبلات خاضت معترك السباق الكبير بحثاً عن أول ألقاب الموسم الكبرى لهذا العام.

مجد جديد للأحمر

واستطاع البطل الالماسي (عداس) انتزاع الكأس بكل براعة وأداء بطولي خلده التاريخ وهو يتقدم على جياد الإسطبل الأبيض المرشح الأقوى لكأس الوفاء ونازعه على اللقب البطل (السيف الأجرب) الذي نافسه منذ اخذ الجياد المنعطف الأخير واشتدت المنافسة الثنائية الشرسة بينهما في آخر 400م وظل (عداس) محافظاً على رباطه جأشه و تفوقه بخطى ذهبيه راسخة وهو يستحث الصدارة بكل قوة وبلغها بفارق نصف طول تقريبا.

خسارة مشرفة ل (السيف الأجرب)

لقد كان (السيف الأجرب) الأفضل اداءً بين جياد الأبيض الخمسة في سباق الامس اذ لم يستسلم للخسارة وكافح حتى آخر نفس بحثاً عن المركز الاول الذي بلغه (عداس) اولاً ليصنع من اسمه بطلا لقصة المجد الجديد للاسطبل الأحمر في كأس الوفاء بقيادة خيالة البارع سيلفستر دي سوزا وتدريب المفخرة الوطنية سامي الحرابي طاوياً مسافة مركاضه التاريخي البالغة 2000م في 2,01,93 دقيقة.

وحل بالمركز الثاني (السيف الاجرب) تلاه زميله الابيض (صيرور) ثم (المستكم) لابناء محمد الطيار عقبه الاحمر (جدل).

على هامش الحفل

• الامراء فيصل بن محمد بن سعود الكبير، ومتعب بن عبدالله، وفيصل بن خالد، وابناء واحفاد الامير محمد بن سعود، كانوا في استقبال امير منطقه الرياض لدى وصوله مقر الحفل.

• مهندس انجازات الاسطبل الاحمر الامير فيصل بن خالد تلقى تهاني محبي الفروسية وجمهور (الاحمر) بعد نزوله للبادوك لالتقاط الصور التذكارية مع البطل (عداس) والكأس وردد محبو الاحمر كثيراً عبارة "حيو ابو خالد حيوه".

•المشرف الاداري على الاسطبل (الاحمر) والجندي الاداري المجهول الاستاذ سعد بن مشرف بن شنان انتابته فرحة عارمة لحظة عبور البطل عداس خط النهاية واحتفل معه جمهور الاحمر بالانجاز على طريقته الخاصة حين رفعوه على الاكتاف.