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سيلتا فيجو يصعق بلباو بهدف في كأس إسبانيا

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سيلتا فيجو يصعق بلباو بهدف في كأس إسبانيا سيلتا فيجو يصعق بلباو بهدف في كأس إسبانيا

فيجو (إسبانيا)، (إفي): فاز سيلتا فيجو على ضيفه أثلتيك بلباو اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 بكأس الملك بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيدة اللاعب سانتي مينا (ق71) في نتيجة غير مطمئنة حيث أن مباراة العودة ستقام في 19 من الشهر الجاري بمعقل أثلتيك بلباو، سان ماميس.

من ناحية أخرى تعادل في نفس الدور كل من جيرونا وخيتافي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

سجل الهدف الأول لجيرونا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اللاعب ديفيد تيمور (ق16) إلا أن خيتافي تعادل (ق38) عن طريق ماريكا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب خيتافي في 17 من الشهر الجاري.

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