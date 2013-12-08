بالفيديو - نابولي 3-3 أودينيزي .. مباراة إيطالية مجنونة

خطف أودينيزي تعادلا مثيرا من مضيفه نابولي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي الممتاز وانتهت بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتقدم نابولي عن طريق مهاجمه المقدوني جوران بانديف بهدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و41 إلا أن فيرنانديز مدافع نابولي أهدى أودينيزي هدفا قبل نهاية الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

وأدرك برونو فرنانديز الهدف التعادل للضيوف في الدقيقة 70 إلا أن دزيمايلي لاعب نابولي تمكن من التقدم مجددا بعدها بدقيقة واحدة فقط، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل دوزان باستا هدف التعادل لأودينيزي ليقتسم الفريقين نقاط المباراة.

بتلك النتيجة فشل نابولي في معادلة نقاط روما قبل خوضه لقاء الجولة الحالية وبقي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 17 نقطة في المركز الـ12.

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