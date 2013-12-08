جامعة العلوم الصحية تنظم ورشة عمل حول مهارات البحث في قواعد البيانات

نظمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ممثلة في وحدة الأبحاث في كلية التمريض بالرياض ورشة عمل استهدفت بشكل خاص الطالبات مؤخرا، بعنوان "كيفية البحث في قاعدة البيانات" تحت إشراف رئيسة الوحدة الدكتورة هالة سعيد، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطالبات لمعرفة طرق البحث الصحيحة لمساعدتهم في أبحاثهم العلمية خلال دراستهم حاضراً ومستقبلا. وقد حضر الدورة أكثرمن 30 طالبة، حيث تناولت الورشة تدريب الطالبات على كيفية البحث عن المقالات العلمية والمراجع والأبحاث الحديثة في المواقع العلمية المتخصصة.

وقد قامت ميلا رودريجيز، أمين المكتبة بالكلية، والأستاذة سحر الموسى، أخصائية المكتبة، بتعريف الطالبات بأساسيات البحث وإعطائهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه تحت إشرافه، وتضمين التدريب كنشاط دوري يتكرر أكثر من مرة خلال العام ضمن أنشطة نادي البحث العلمي بالجامعة، مع رصد جوائز للمتميزات.

من جانبها، أبدت الدكتورة هالة رأيها في ورشة العمل قائلة: "من وجهة نظر أكاديمية فإن جميع ما قدم في ورشة العمل مهم ومفيد جدا ويسهم إسهاما جيدا في تطوير مهارة الطالبات في أبحاثهم".