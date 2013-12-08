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بالصور .. ضبط دراجات وسيارات مخالفة و مسروقة بمطروح

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بالصور .. ضبط دراجات وسيارات مخالفة و مسروقة بمطروح بالصور .. ضبط دراجات وسيارات مخالفة و مسروقة بمطروح

قامت إدارة مرور مطروح بالتنسيق وادارة البحث الجنائي بالقيام بحملة مكبرة استهدفت ضبط الدراجات البخارية والتورسيكلات الغير مرخصة المنتشرة بمدينة مرسى مطروح وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 39 دراجة بخارية وتروسيكل بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص كما تم ضبط سيارة مبلغ بسرقتها متروكة علي جانب الطريق تحمل لوحات معدنية رقم 358 أ ب ص ماركة اوبترا موديل 2008 سوداء اللون.

وبرفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة تبين انها تحمل شاسية رقم 842697 موتور رقم 53307 ومنصرف لها لوحات معدنية رقم 6593 س ط د ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9627 لسنه 2013 جنح قسم أول الرمل بأمن الاسكندرية بتاريخ 6/5/2013 عن بلاغ كريم محمد نظمي محمد.

 

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