ضبط 4 موظفين بجمارك بورسعيد لتورطهم في إهدار 29 مليون جنيه في تهريب 106 حاويات

القت مباحث بورسعيد القبض علي اربعة موظفين تطبيقا لقرار النيابة العامة بضبط و إحضار 18 موظف و اربعة من المستخلصين في واقعة الافراج عن 116 حاوية 40 قدم و اهدار مال عام قدره 29 مليون جنيه في واقعة معروفة ببورسعيد .

وكانت تحريات العقيد حسام عبد الحميد – رئيس قسم الأموال العامة بالمديرية قد توصلت الى قيام احد المستخلصين ويدعى ( أ – م – ش ) – 40 سنة بالاتفاق الجنائى مع عدد (18) موظف من موظفى جمارك بورسعيد للإفراج عن عدد ( 10 ) بيانات جمركية تحتوى على عدد ( 116 ) حاوية 40 قدم .

و أوضحت تحريات مباحث الاموال العامة انه تم تزوير بوالص الشحن الأصلية ليصبح منشأ البضائع الجمركية “هونج كونج” بدلا من “الصين ” – على خلاف الحقيقة هربا من تقديم شهادات الجودة وحتى لا يتم العرض على الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذا قيامهم بإثبات اصناف غير مدرجة باستمارة المعاينة والتثمين بالإضافة لبعض المخالفات الجمركية الأخرى حيث ادت تلك الجرائم والمخالفات الى وجود فروق رسوم مستحقة لمصلحة الجمارك بلغت حوالى ” تسعة وعشرون مليون جنية ” .

بالعرض على النيابة العامة قررت ضبط واحضار المستخلص والموظفين بمختلف درجاتهم المالية، و تمكنت الشرطة من ضبط كل من ( أ – م – ر ) 49 سنة – كبير باحثين ” كشاف ” بالجمارك . 2- ( س – ش – س) 53 سنة – كبير باحثين ” كشاف ” بالجمارك . 3- ( ف – م – س ) 53 سنة – مدير تعريفة بالجمارك . 4- ( أ – أ – م ) 52 سنة – مديرة تعريفة بالجمارك .

وقد امر اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية – مدير الامن بعرض المتهمين المضبوطين على النيابة العامة وسرعة العمل على ضبط باقى المتهمين الهاربين .