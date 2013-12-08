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بالفيديو .. صلاح والنني يشاركان في تعادل قاتل لبازل على قمة الدوري

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بالفيديو .. صلاح والنني يشاركان في تعادل قاتل لبازل على قمة الدوري بالفيديو .. صلاح والنني يشاركان في تعادل قاتل لبازل على قمة الدوري

خطف بازل تعادلا قاتلا بالدوري السويسري في مواجهة ضيفه جراسهوبرز بالجولة الـ17 بمشاركة محمد صلاح ومواطنه محمد النني في لقاء انتهى إيجابيا 1-1.

وشارك صلاح والنني منذ بداية المباراة، ولكن الثاني غادر في الدقيقة 66 من أجل بحث بازل عن تدعيم الهجوم.

تقدم الضيوف عن طريق إيزت هايروفيتش في الدقيقة 36 من هجمة نادرة لجراسهوبرز، انفرد وراوغ يان سومير حارس بازل وسجل الهدف الأول.

بعد ذلك حاول بازل تكثيف هجومه للبحث عن التعادل، إذ أن الفارق بينه مع جراسهوبرز ثلاث نقاط.

ودفع مورات ياكين المدير الفني لبازل بكل أوراقه الهجومية، وقام بسحب سيري دي ومحمد النني ودفع بديلجادو وماركو شتريلير من أجل الكثافة العددية في الهجوم.

ونجح جيوفاني سيو من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 92 بعد سيل من الهجمات في الوقت بدل الضائع.

ويستعد بازل لمواجهة حاسمة الأربعاء المقبل على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام شالكه في ألمانيا.

صلاح

كاد محمد صلاح أن يدرك التقدم لبازل وذلك من خلال كرة عرضية من فالنتين ستوكير حولها المصري بالرأس ولكن علت العارضة.

وفي الدقيقة 85، من كرة مرتدة من داخل منطقة الجزاء تهيئة لصلاح من أجل التسديد، سدد كرة مباشرة علت العارضة وضاعت فرصة التعادل.

 

وأثناء ضغط بازل، من كرة عرضية من فيليب ديجان يحولها سيو في الشباك والمرمى خال وسط سهو دفاعي.

التعادل يحفظ لبازل صدارة الدوري السويسري في هذه الجولة برصيد 32 نقطة، وخلفه جراسهوبرز برصيد 29 نقطة.

شاهد الهدف القاتل

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فيديو اليوم السابع

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