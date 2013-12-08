ابتعدى عن تناول الحلوى قبل النوم لتجنب رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة مشكلة تسبب لك العديد من المتاعب أثناء التعامل مع الآخرين، خصوصا فى الأوقات التى تظل بها دون طعام أو شراب لفترات طويلة ورائحة الفم الكريهة لها أسباب متعددة، كما يوضحها دكتور شاكر سمير استشارى أمراض الأنف والحنجرة، قائلا رائحة الفم الكريهة لها أسباب متعددة كالإصابة ببعض أمراض الكبد، مما يسبب قلة إفراز اللعاب وبالتالى حدوث مشاكل بالتنفس.

وقد يكون السبب فى رائحة الفم عدم نظافة الأسنان، فيترتب على ذلك وجود بقايا طعام فى الفم، مما يسبب تراكم تلك البقايا، ووجود تلك الرائحة وقد تكون هناك فطريات بالفم تسبب قرحا، وقد تتراكم فضلات الطعام بالمعدة، وتظهر عن طريق الفم وبالتالى تسبب الرائحة الكريهة، وللتجنب على رائحة الفم الكريهة يمكنك اللجوء لعدد من الخطوات المتمثلة فى تنظيف الأسنان بشكل دورى مرتين يوميا مع الحرص على إزالة البكتيريا الموجودة باللسان لأنها قد تكون سببا من الأسباب التى تؤدى للرائحة الكريهة، بسبب وجود بعض الأشياء العالقة به.

وهناك بعض الأطعمة التى تسبب رائحة سيئة بالفم وبالتالى يجب تناولها وهذه الأطعمة تتمثل فى الثوم والبصل، كما أن التدخين من المشاكل التى تجعل رائحة الفم كريهة باستمرار وبالتالى عليك الابتعاد عنه كما يمكن الاعتماد على غسول الفم المضاد للبكتيريا كما أن تناول الحلوى قبل النوم مباشرة يضاعف من الفطريات لذا عليك تجنب تناول الحلوى حتى لا يسبب ذلك رائحة الفم الكريهة.