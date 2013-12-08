«وصاحبهما» توفد 50 أسرة مواطنة لأداء العمرة

مبادرة (وصاحبهما)

بتوجيهات من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، تم إطلاق الدورة السادسة من مبادرة "وصاحبهما.. عمرة مع الوالدين"، إحدى مبادرات سموه، وسيتم من خلال المبادرة إيفاد 50 أسرة مواطنة لإتمام شعائر العمرة، وذلك في إطار التوجيهات الكريمة من سموه لحض الأبناء على اصطحاب الوالدين أو أحدهما لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك لتحقيق ركيزتين أساسيتين وهما: التشجيع على أداء أحد أركان الإسلام تقرباً إلى الله عز وجل، إضافة إلى تعزيز الروابط الأسرية وبر الأبناء بالوالدين.

وقال مروان بن بيات، المدير العام للمكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم: تهدف مبادرة "وصاحبهما" التي أطلقها سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون في 2008 إلى ترسيخ مفهوم بر الوالدين لدى الأبناء والتوعية بأهمية الترابط الأسري، وستواصل الحملة ما قدمته في الدورات الماضية من خلال توعية المجتمع بأهمية الإحسان إلى الوالدين عبر الحملة التوعوية التي ستمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2013.

أهداف نبيلة

كما صرح فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، الداعم الرئيسي للمبادرة: يسعدنا للغاية في "الإمارات الإسلامي" المشاركة للعام الثالث على التوالي في رعاية مبادرة وصاحبهما "عمرة مع الوالدين" التي أطلقها سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، والتي تحمل في طياتها أهدافاً إنسانية نبيلة وغاية سامية تنعكس في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وتحض على التحلي بالصفات والأخلاق الإنسانية الحميدة التي تدعو إليها شريعتنا الإسلامية السمحاء.

لقد أولى "الإمارات الإسلامي" منذ تأسيسه اهتماماً كبيراً بالمشاركة في كافة المبادرات والفعاليات التي ترمي إلى دعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بكافة أشكالها، لما لها من صلة وثيقة بتطوير المجتمعات وتنميتها، إلى جانب إسهامها الكبير في تبني ودعم قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.

مبادرة كريمة

من جهته قال المهندس راشد لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة شركات س.س.لوتاه، الراعي الرئيسي: نشكر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون على هذه المبادرة الكريمة التي من شأنها أن تعزز الروابط الأسرية وإعطاء فرص للمواطنين لأداء مناسك العمرة مع ذويهم. كما أننا في شركة س. س. لوتاه تشرفنا رعاية مبادرة وصاحبهما (عمرة مع الوالدين) ونؤكد على حرص الشركة الدائم في المشاركة بمبادرات مجتمعية بالإمارة.

مسؤولية مجتمعية

وقال المهندس هشام طه مقبل، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للإنشاءات، الراعي الرئيسي: تعتبر مبادرة وصاحبهما واحدة من أهم المبادرات المجتمعية بالإمارة، وتأتي رعاية "الراجحي" لها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركة. ويشرفنا أن نكون أحد الرعاة الرئيسيين في "وصاحبهما"، إحدى مبادرات سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، ونحن نشكر سموه على مثل هذه المبادرات التي يطلقها والتي تركز وبشكل أساسي على المجتمع الإماراتي وتحمل العديد من القيم والعبر.

آثار ملموسة

وأكد سعيد عبدالله خوري، الرئيس التنفيذي لشركة "اينوك"، الشريك الاستراتيجي: لطالما حرصت "اينوك" على المساهمة في مختلف المبادرات الهادفة التي تصبو إلى ترك آثار إيجابية ملموسة، انطلاقاً من التزامها الجاد والمستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. ويشرفنا أن نشارك في مبادرة "وصاحبهما" التي تشجع الناس على مرافقة أهاليهم لأداء العمرة في الأراضي المقدسة، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى دعم الأنشطة التي ترسخ قيم المحبة والتآخي في المجتمع. ونحن نسعى دائماً بالمشاركة في مثل هذه المبادرات البنّاءة التي يطلقها سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون لما فيها خير وفائدة لمختلف شرائح المجتمع.

التسجيل ورحلة العمرة

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجدول الزمني للمبادرة بحيث ستبدأ باستقبال الطلبات عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالمبادرة Umrah@wasahebhoma.com بدءاً من يوم 13 وحتى 19 ديسمبر، على أن تغادر الأسر إلى الديار المقدسة يوم 22 ديسمبر، بينما سيعود المعتمرون في الخامس والعشرين من الشهر نفسه مع توفير كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن راحة المعتمرين وتيسير تأديتهم للمناسك.

حملة توعوية موسعة

كما أعلنت اللجنة أن المبادرة ستشمل هذا العام حملة توعوية موسعة إلى جانب ايفاد الأسر، وذلك عن طريق التوعية بأهمية بر الوالدين من خلال الإعلانات التوعوية المطبوعة والإذاعية، والبرامج الدينية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى عبارات توعوية على ممشى الخوانيج وممشى حديقة الصفا بالتعاون مع بلدية دبي لاستهداف الأسر ومرتادي هذين الممشيين. كما ستقوم اللجنة المنظمة بتوزيع كتيبات حول الإحسان بالوالدين وتوعية الأسر بمطار دبي الدولي.

ويمكن للراغبين بمعرفة تفاصيل أكثر حول المبادرة زيارة صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كل من انستغرام وتويتر @wasahebhoma سعياً من اللجنة المنظمة على سهولة التواصل والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالحملة.

مبادرة "وصاحبهما"

يشار إلى أن الدورة الأولى من المبادرة في العام 2008 شهدت اصطحاب عدد من الأبناء ووالديهم لأداء مناسك العمرة، وتواصلت في العام 2009 عندما تم إيفاد عدد من الأسر في ذلك العام لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وكذلك الحال في العام الذي تلاه عن طريق إرسال 40 عائلة مواطنة لأداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل. وفي الدورة الرابعة التي أطلقت في العام 2011، اختارت لجنة المبادرة عدداً من الأسر لأداء مناسك الحج مع الوالدين وتسهيل أمور سفرهم للأراضي المقدسة. وفي العام الماضي، وقع اختيار اللجنة على عدد من الأسر في شهر ديسمبر لإتمام مناسك العمرة.

يذكر ان المبادرة تأتي بدعم من الإمارات الإسلامي، وبرعاية مجموعة شركات س.س.لوتاه، وشركة الراجحي للإنشاءات، وبشراكة استراتيجية مع شركة اينوك، وشراكة اعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام.