20.560 مليار درهم موازنات »كهرباء دبي« 2014

بلغ إجمالي موازنات هيئة كهرباء ومياه دبي للعام المقبل 20 ملياراً و560 مليون درهم، مقارنة بموازنات بلغت 13 ملياراً و835 مليون درهم لعام 2013م.

ويأتي ذلك في اطار سعيها نحو الوفاء باحتياجات إمارة دبي من خدمات الكهرباء والمياه عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لدعم تنفيذ الخطط التنموية الطموحة على مختلف الاصعدة وفي كافة المجالات، وضمن سعي الهيئة لتبني أحدث التقنيات في مختلف قطاعاتها بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة ليس على المستوى الوطني فحسب وانما على المستوى العالمي، من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه بمستوى عالمي من الاعتمادية والكفاءة والسلامة والاستدامة.

صرح بذلك سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وأشار الى أن الانفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية يصل الى 7 مليارات و57 مليون درهم، والتي تتضمن مشاريع هامة من ابرزها مشروع توليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتوسعات لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه (المحطة M) بجبل علي، وخدمات استشارية لإضافة توربينين غازيين لربطهما مع محطة D 400 كيلوفولت، ومشروع رفع القدرة الانتاجية لأربعة توربينات غازية في محطة K، بالاضافة الى انشاء محطات تحويل كهرباء رئيسية وتمديد كابلات وانظمة تحكم وتجهيزات لشبكات 11 كيلوفولت وكذلك البنية التحتية للشبكات والعدادات الذكية.

موازنة تشغيلية

وأوضح العضو المنتدب أن الموازنة التشغيلية للهيئة للعام 2014 تصل الى حوالي 13 مليارا و151 مليون درهم، أما الموازنة الادارية الرأسمالية فتصل الى 352 مليون درهم.

وفي سياق القدرة الانتاجية الحالية للهيئة، أوضح أن اجمالي القدرة الانتاجية المركبة للهيئة في الوقت الحاضر يبلغ 9646 ميجاواط من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، بينما بلغ الحمل الذروي من الكهرباء خلال عام 2013 - 6857 ميجاواط، أي ان هناك هامشا احتياطيا من طاقة الكهرباء يبلغ حوالي 2800 ميجاواط.

طلب ذروي

وفيما يتعلق بالمياه أشار الطاير الى أن الطلب الذروي على المياه خلال عام 2013 بلغ 296 مليون جالون مياه يوميا وبهامش احتياطي يصل الى 174 مليون جالون مياه، حيث ستساهم هذه الاحتياطيات سواء من الكهرباء أو المياه في الوفاء بمتطلبات المشاريع الكبرى الطموحة التي اعلنت في دبي ومنها مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم وغيرها من المشاريع الاقتصادية والتنموية الاخرى، مؤكدا أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي الهام سيلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والصناعية والعمرانية.

ونوه العضو المنتدب في ختام تصريحه الى فوز دبي باستضافة معرض اكسبو العالمي 2020م، مؤكدا على استعداد وقدرة الهيئة على الوفاء بكافة احتياجات هذا الحدث العالمي من الكهرباء والمياه بكفاءة عالية واعتمادية كبيرة.