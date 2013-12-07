شهاب أحمد ينفي ' طلب القبض عليه ' في المغرب

نفى شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلي شائعة طلب القبض عليه في المغرب وذلك بسبب أزمة مع إحدى شركات التسويق التي حصلت على حكم قضائي ضده.

وقال شهاب للموقع الرسمي للأهلي: "هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف لتشتيت تركيزي عن كأس العالم للأندية".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هناك حكم قضائي يطلب إلقاء القبض على شهاب أحمد ولكن اللاعب نفى الأمر.

وأضاف "ما تردد ما هو إلا محاولة للزجي بإسمي من قبل أحد الأشخاص الذين لا أعلم عن شخصيته سوى من مكالمة تليفونية وتعرضت لعملية نصب".

وتابع "أسعى للتركيز في مونديال الأندية وما تردد لن يخرجني عن جو البطولة".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته يوم 14 ديسمبر أمام جوانزو الصيني.