الأهلي بدون عاشور أمام المغرب الفاسي

تأكد غياب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مواجهة المغرب الفاسي وديا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بسبب آلام في الحوض.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي للموقع الرسمي للأهلي يوم السبت: "عاشور لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم في ملعب محمد الخامس بسبب آلام الحوض التي صاحبته منذ انتهاء ودية المقاولون العرب الأخيرة".

وكان عاشور يعاني من إجهاد في العضلة الضامة حرمته من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية قبل السفر للمغرب.

وأضاف الطبيب "اللاعب خضع لتدريبات تأهيلية اليوم واكتفى بذلك حرصا من الجهاز الطبي على عدم تفاقم الإصابة لكي يكون جاهزا أمام جوانزو".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته بمونديال الأندية أمام جوانزو الصيني يوم السبت 14 ديسمبر المقبل.

عاشور هو ثاني اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الأهلي أمام المغرب الفاسي بعد رامي ربيعة.