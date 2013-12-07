أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الرئيس الإيراني: أزمة «المعارضين السياسيين» لن تحل إلا بـ«العقل والاعتدال»

Google+ Print
الرئيس الإيراني: أزمة «المعارضين السياسيين» لن تحل إلا بـ«العقل والاعتدال» الرئيس الإيراني: أزمة «المعارضين السياسيين» لن تحل إلا بـ«العقل والاعتدال»
شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، على إمكانية معالجة ما سماه «أزمة المعارضين السياسيين في البلاد»، عن طريق العقل والاعتدال ومزيد من التسامح، وليس من خلال أي طرق أخرى.جاء ذلك، ردا على مطالب عدد من الطلاب، بالإفراج عن زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، اللذين يقبعان قيد الإقامة الجبرية، بسبب آرائهما المناهضة للنظام، خلال اجتماع بمناسبة يوم الطالب في جامعة الشهيد بهشتي شمال طهران.وأضاف: «حكومتي متمسكة بالوعود التي قطعتها للناس، ونحتاج تسامحا وأناة، ولنعلم أن أزمة (موسوي وكروبي)، ومثل هذه المسائل لا بد أن تحل بالعقل والاعتدال».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية