الرئيس الإيراني: أزمة «المعارضين السياسيين» لن تحل إلا بـ«العقل والاعتدال»

شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، على إمكانية معالجة ما سماه «أزمة المعارضين السياسيين في البلاد»، عن طريق العقل والاعتدال ومزيد من التسامح، وليس من خلال أي طرق أخرى.جاء ذلك، ردا على مطالب عدد من الطلاب، بالإفراج عن زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، اللذين يقبعان قيد الإقامة الجبرية، بسبب آرائهما المناهضة للنظام، خلال اجتماع بمناسبة يوم الطالب في جامعة الشهيد بهشتي شمال طهران.وأضاف: «حكومتي متمسكة بالوعود التي قطعتها للناس، ونحتاج تسامحا وأناة، ولنعلم أن أزمة (موسوي وكروبي)، ومثل هذه المسائل لا بد أن تحل بالعقل والاعتدال».

شبكةعيونالإخبارية

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