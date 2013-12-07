اللجنة الرئاسية باليمن تتهم الحوثيين باستحداث مواقع جديدة للقتال في «دماج»

قالت لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة «دماج»، بمحافظة صعدة شمالي اليمن، إن «جماعة الحوثي تقوم باستحداث مواقع جديدة للقتال».وقال رئيس اللجنة، يحيى أبوأصبع، في تصريحات صحفية، السبت، إن «اللجنة لن تظل مكتوفة الأيدي ولن تستمر في صمتها، حيال ما يدور في منطقة دماج، لا سيما وأن الحوثيين يقومون باستحداث مواقع جديدة للقتال»، واصفًا ذلك بـ«الأمر المرفوض».وأشار «أبوأصبع» إلى أن «اللجنة طلبت من جماعة الحوثي التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار، وإيقاف الاشتباكات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل اندلاع الحرب الأخيرة»وأضاف أن «اللجنة حريصة على عدم إدخال الجيش في مواجهات مباشرة مع أي طرف، وهو ما يتطلب من الأطراف المتقاتلة إفساح المجال أمام الجيش لنشر وحداته في مواقع التماس».وفي وقت سابق من، صباح السبت، قال شهود عيان، إن 5 سلفيين قتلوا وأصيب 22 آخرون، في هجوم الحوثيين على قريتين في «دماج»، في حين قال ناشط سلفي، إن نحو 30 حوثيًا قُتلوا في المواجهات التي دارت عقب محاولة الحوثيين اقتحام القريتين.

شبكةعيونالإخبارية

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