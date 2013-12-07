عائلة «مانديلا»: الزعيم الراحل خصص وقتًا للأغنياء والفقراء وكان متواضعًا

قالت عائلة نيلسون مانديلا، في أول تصريحات لها منذ وفاته إن «نعي مانديلا جاء من العالم قاطبة وليس من عائلته فقط وإن الدعم العالمي ساعد أقاربه على تجاوز هذه المحنة».وقال المتحدث باسم العائلة، تيمبا ماتانزيما، مساء السبت: «لم يكن الأمر سهلا خلال الأيام الأخيرة كما أنه لن يكون مستساغا خلال الأيام القادمة، ولكن الدعم الذي نلقاه من هنا ومن الخارج سيجعل الأمور على ما يرام بالنسبة للعائلة في الوقت المناسب».وقال «ماتانزيما» إن «مانديلا» كان رجلًا متواضعًا وكان «يخصص وقتا للملوك والملكات والفقراء والأغنياء وللعظماء، وغير ذوي الشأن».وشكر «ماتانزيما» جنوب أفريقيا والناس في جميع أنحاء العالم لرسائل الدعم التي بعثوا بها على مدار العام الماضي حينما كان «مانديلا» مريضا، وقال إن «(ماديبا) لم يكن مجرد مواطن من جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية الأوسع، بل كان مواطنا عالميا».

شبكةعيونالإخبارية

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