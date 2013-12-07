رئيس جامعة القاهرة: الدراسة مستمرة.. ومن يخالف القانون سيحال للتأديب

قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة بالجامعة ستستمر بانتظام بدءا من غد، محذرا الطلبة من مخالفة النظام لأى غرض سياسى.

وقال إن المخالف سيطبق عليه القانون، ويحال للتأديب، مؤكدًا على احترامه لحرية التعبير عن الرأى بشرط عدم تعطيل الدراسة أو ممارسة العنف.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ويذاع على قناة اليوم، أن هناك بعض الفصائل السياسية التى تدعو بعض الطلبة لاشتباكات وعنف داخل الجامعة على أساس تطور الأحداث داخلها واستغلالها، مضيفا: "لا يمكن أن ننجر إلى فخ منصوب لزيادة حجم الاحتجاجات ورقعتها، وضم مربعات جديدة من الطلاب إلى هذه الاحتجاجات".

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية التعامل مع الاحتجاجات بالقانون ومواجهاتها، وذلك فى إشارة إلى اعتصام طلبة كلية الهندسة، مؤكدًا فى ذات الوقت على ضرورة ألا تكون هذه الاحتجاجات غطاء لأى عمل غير مشروع.