أهالى المعادى ينظمون مهرجانًا لتجميل شارع9

أعلنت جمعية المعادى الخضراء للتنمية الشاملة المشهرة برقم 8688/2012، بالاشتراك مع عدد من كيانات المجتمع المدنى الأهلية والشبابية، ورئاسة حى المعادى، ومحافظة القاهرة، (جنوب) عن انطلاق "مهرجان شارع 9 – المعادى يوم الجمعة المقبل.

وسيشهد المهرجان احتفالية ثقافية وفنية بشارع 9 الذى يعد قلب المعادى ورمزها التاريخى بسماته السياحية الواضحة.

ويحمل المهرجان شعار "بيئة نظيفة بالمعادي"ويهدف المهرجان إلى مشاركة أهالى الحى بروح الحب والعمل والتعاون لإعادة الشكل الحضارى له وتجميل وتطوير حى المعادي، وذلك من خلال التوعية بالمبادرات البيئية المختلفة التى ستقوم بها الجمعيات الأهلية والكيانات المختلفة باشتراك رئاسة الحي، ويسعى إلى مشاركة وزارة البيئة ومحافظة القاهرة والتواصل معهما لتكثيف الجهود والإسراع فى عملية تطوير وتنظيف وتجميل حى المعادى بداية من المركز بالشارع العريق الذى أصابه الإهمال ومظاهر التخلف ومحاولة المساعدة فى تنظيم المرور وتخفيف التلوث أملًا فى أن يصبح فى يوم قريب، بصورة كاملة أو جزئية، شارعًا للمشاة فقط بدون أى تلوث بصرى أو سمعى أو سلوكي.

وسيشمل برنامج المهرجان العروض الموسيقية والفنية ومحاضرات توعوية للأفراد والأطفال فى شكل أنشطة وكذلك العاب ورسوم ستدور حول محور بيئة جميلة وكيفية الوصول اليها، كما سيشمل المهرجان "سوق القرية" و"مكتبة الحي"،

وكذلك تقديم تخفيضات تقدمها بعض محال ومطاعم ومقاه شارع 9 أثناء المهرجان. ستوزع كذلك استمارة للاستبيان عن رأى قاطنى الشارع العريق وما يفيدهم أو يضرهم صحيًا ومعنويًا وماديًا من فكرة تخفيف المرور عنه والتدرج فى تحويل الشارع إلى ممشى سياحى، كما نراه فى مدننا ومدن العالم السياحية والشاطئية.