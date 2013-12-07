اضطراب العضلة العاصرة للمرىء يؤدى لصعوبة البلع

صعوبة البلع أو عدم التحكم فى الطعام، الذى يدخل فمك مشكلة قد تقابلك ولكنك لن تكون قادرا على التعامل معها، فصعوبة البلع لها أسباب متعددة كما يوضحها دكتور ياسر عبد الجليل استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة قائلا صعوبة البلع له أسباب متعددة ويحدث لدى الغالبية العظمى من كبار السن.

وتحدث عبد الجليل عن صعوبة البلع فى الحلق أو فى منتصف الصدر وتمر عملية البلع بعدد من الخطوات منها مضغ الطعام والتقليل من حجمه ليكون سهل البلع بعدها يتسع البلعوم ليكون قادرا على استيعاب ذلك الطعام ثم يصل الطعام للمرىء، حيث تبدأ العضلة العلوية لبداية المرىء بالارتخاء وقد تحدث صعوبة البلع بسبب اضطراب العضلة العاصرة للمرىء مما يؤدى لتراكم الأكل والشرب أسفل المرىء وعدم دخوله للمعدة مما يعطى إحساسا بأن الطعام عالق، وذلك لعدم مضغه جيدا.

وأوضح عبد الجليل أنه من الممكن أن يكون التقدم بالعمر السبب الأساسى فى عدم تماسك عضلات المرىء وهناك أعراض قد تكشف إصابتك بصعوبة البلع منها وجود ألم أثناء بلع الطعام مع الإحساس بوجود حموضة بالحلق، مع وجود نقص فى الوزن دون وجود أسباب حقيقية لذلك مع الإحساس بالتهاب الرئة وصعوبة البلع قد تؤدى لعدم إمداد الجسم بالسوائل، ووصول البكتيريا للمعدة فى كثير من الأحيان لذا فمعرفة سبب لصعوبة البلع هام لتفاديه.