رودجرز: سواريز ممتع

يؤمن بريندن رودجرز المدير الفني لليفربول أن لويس سواريز ليس مجرد هداف للفريق ولكن من أسباب متعته.

وواصل سواريز تألقه بعدما قاد ليفربول لسحق وست هام 4-1 محرزا هدفه الـ14 منفردا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقال رودجرز عقب المباراة "لا أريد تغيير سواريز من المباراة، ما يقدمه في التدريبات والمباريات يجعله لاعب من طراز خاص".

وتابع "عندما تمتلك لاعبا مثل سواريز عليك أن تفخر به ولا تدعه يرحل، إنه رائع وممتع للفريق والجماهير".

وارتقى ليفربول للمركز الثاني في جدول الدوري خلف أرسنال بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة مستغلا تعثر تشيلسي ومانشستر سيتي.