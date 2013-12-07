الإسماعيلي يفاوض طارق يحيى لخلافة غريب

دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع طارق يحيى المدير الفني لمصر المقاصة لتولي قيادته خلفا لشوقي غريب الذي انتقل لتدريب منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي بدأت في مفاوضات مع أكثر من مدرب لتولي قيادة الفريق وعلى رأسهم طارق يحيى.

وكلف الإسماعيلي كرم جابر بقيادة الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع خليفة شوقي غريب الذي تولى قيادة منتخب مصر الأول.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com أن المدرب الجديد سيحسم خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الدوري المصري في أواخر ديسمبر الجاري وفقا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة.