رسمياً.. طرح أول دواء لمرض انحناء العضو الذكرى بتصديق من "FDA"

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى السادس من شهر ديسمبر الجارى، على إصدار أول دواء لعلاج مرض انحناء وتقوس العضو الذكرى للرجال، أو ما يعرف بداء بيرونى "Peyronie’s disease"، وهو يسبب وجود ندبات أسفل جلد القضيب، تتسبب فى حدوث انحناء غير طبيعى فى العضو خلال الانتصاب، ويصاحب ذلك وجود الآلام المزعجة خلال عملية الجماع.

ويعرف هذا الدواء باسم زيافلكس "Xiaflex "، وهو ينتمى لمجموعة المستحضرات البيولوجية الحيوية، حيث يحتوى على مستخلص بروتين لأحد أشهر البكتيريا المعروفة، وتعرف باسم الكولستيريديوم، وهو أنزيم "Collagenase clostridium histolyticum"، وثبت فاعليته فى تكسير شبكة وتجمعات الكولاجين المتراكمة داخل أنسجة القضية، والمسئولة عن حدوث عملية انحنائه أو تقوسه، والآلام التى تنشأ عند حدوث الانتصاب.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن هذا الدواء سيوفر خياراً علاجياً هاماً للرجال المصابين بـ"داء بيرونى" بجانب الحل الجراحى، وسيقوم الأطباء باختيار الحل العلاجى الأمثل لهم، وخاصة أن هذا العقار يعد أول علاج غير جراحى للأشخاص المصابين بهذه الحالة، والذين يعانون من وجود انحناء بزاوية 30 درجة فى انتصاب العضو الذكرى.

ويتكون الكورس العلاجى من 4 دورات بحد أقصى، يحصل المريض خلال كل دورة علاجية على حقنتين من عقار "Xiaflex "، حيث يُحقن بشكل مباشر بواسطة الطبيب المتخصص داخل القضيب فى موضع الندبة، والمسئولة عن حدوث الانحناء أو التقوس.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد، بعد اختباره على أكثر من 832 مريضاً بداء بيرونى، خلال اثنين من التجارب الإكلينيكية، استمرت الأولى 4 دورات علاجية، والثانية استغرقت 52 أسبوعاً، وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث ساهم ذلك بشكل ملحوظ فى الحد من انحناء القضيب وتقليل الأعراض المزعجة التى يشعر بها المرضى خلال عملية الجماع.

وتملك شركة أوكسيليوم الحق الحصرى لتسويق هذا الدواء، وهى تقع بمدينة "Chesterbrook " بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يسببها: آلام وتورم القضيب، وأحياناً قد يتسبب فى نشوء تجمع دموى بالقضيب.

يُذكر أنه تم التصديق للمرة الأولى على عقار " Xiaflex " فى عام 2010، وذلك لعلاج حالات انقباض ديوبوتيرن (Dupuytren’s contracture)، وهو مرض تنقبض فيه الأصابع إلى الداخل نحو راحة اليد، وتتراوح تكلفة الكورس العلاجى ما بين 1000 دولار إلى 1250 دولارا.