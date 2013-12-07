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مصادر بشركات المحمول: لم نتوصل لاتفاق نهائى بشأن الرخصة الرابعة

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مصادر بشركات المحمول: لم نتوصل لاتفاق نهائى بشأن الرخصة الرابعة مصادر بشركات المحمول: لم نتوصل لاتفاق نهائى بشأن الرخصة الرابعة

قالت مصادر بشركات المحمول، إنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائى بشأن الموضوعات العالقة لرخصة المحمول الرابعة رغم التقدم فى بعض النقاط بشكل كبير، حيث توجد بعض أمور مازالت عالقة منها اتفاقية الترابط مع شركة اتصالات ، ومنع الممارسات الاحتكارية للشركة المصرية للاتصالات وتوقيع اتفاقية مستوى الخدمة.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على أهمية العمل على حل جميع المشكلات قبل دخول المشغل الجديد لتكون هناك منافسة عادلة بسوق الاتصالات.

وأوضحت المصادر أنه سيتم استئناف المفاوضات بشان الرخصة الرابعة عقب معرض القاهرة الدولى للاتصالات.

كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أوضح "لليوم السابع" فى وقت سابق، أنه تم التوافق على 90% من الموضوعات العالقة مع شركات المحمول، وأن الرخصة فى مراحلها النهائية وستطرح خلال أسابيع.

وأشار الوزير فى تصريحات سابقة "لليوم السابع"، أن الضغوط كانت كبيرة للغاية من جميع المشغلين سواء المصرية للاتصالات وشركات المحمول، وأن مجهودا كبيرا بذل فى اتجاه هذا الأمر حتى يتسنى طرح الرخصة الرابعة، وأنه سيعلن عن كل الخطوات التى تمت عقب إصدار الرخصة.

من جهة أخرى فقد أوضح سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر فى تصريحات سابقة مع "اليوم السابع"، أن المفاوضات معها بشأن اتفاقية الترابط فى تقدم، وأن الشركة لن تلجأ للتحكيم الدولى ضد المصرية بهذا الشأن، حيث تعمل على حل خلافاتها ومشكلاتها من خلال المفاوضات الحكومية، إذ لم تلجأ إلى التحكيم الدولى بسبب تأخر منحها للترددات فى وقت سابق.

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مصر 365

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