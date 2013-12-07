بالفيديو .. ' الفضائي ' إبراهيموفيتش بطل خماسية لسان جيرمان

سجل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم سان جيرمان هدفين، وصنع مثلهما خلال فوز فريقه بخماسية نظيفة أمام ضيفه سوشو بالجولة 17 يوم السبت.

وتألق إبراهيموفيتش الذي يثبت أنه مهاجم من طراز فريد على هذا الكوكب وصنع الهدفين الأول والثالث مباشرة، وساهم في الثاني.. بينما أحرز الرابع والخامس في أقل من ثلاث دقائق.

الهدف الأول جاء عن طريق تياجو سيلفا بعد عرضية متقنة للغاية من الهداف السويدي في الدقيقة 14.

والهدف الثاني صنع إزيكويل لافيتزي ثنائي مع إبراهيموفيتش لم تكتمل تمريرة الأخير ولكنها وصلت إلى تياجو موتا الذي منحها للاعب الأرجنتيني ويسجل التعادل في الدقيقة 47.

وجاء الثالث من إبرا في الدقيقة 62 عن طريق إدينسون كافاني، بعد بينية أخرى رائعة من إبراهيموفيتش.

وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة حرة مباشرة يسددها إبرا قذيفة في المقص الأيسر لحارس سوشو لا تصد.

بينما أحرز الخامس في الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة سريعة بدأها لافيتزي، ومررها كافاني ليعيد هدية إبرا له، وسجل الهداف السويدي ختام الخماسية.

فوز سان جيرمان رفع رصيدهم للنقطة 40 في الصدارة، ويقبع سوشو في قاع الجدول برصيد ثماني نقاط

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