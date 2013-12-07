سعادة ميسي بقرعة المونديال تساهم في التئام التمزق العضلي في فخذه

بوينوس آيرس، (إفي): أعرب ليونيل ميسي السبت عن سعادته "عقب معرفته بمنافسيه في مونديال البرازيل" بعدما أوقعت القرعة منتخب بلاده الأرجنتين في مجموعة سهلة نسبيا، إضافة لالتئام التمزق الذي كان يعاني منه في عضلة الفخذ الأيسر.

وخضع قائد منتخب "التانجو" اليوم لآشعة رنين مغناطيسي، والتي أكدت إلى جانب آشعة الموجات فوق الصوتية التي خضع لها امس، الالتئام الكامل للتمزق في عضلة الفخذ الأيسر ذات الرأسين بالكامل، الإصابة التي تعرض لها في العاشر من نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأكد ميسي الذي أكمل شهر من مرحلة تعافيه والتي يقضيها حاليا في بلاده "مهما يقولوا عن مستوى منتخبات البوسنة وإيران ونيجيريا (مع الأرجنتين في المجموعة السادسة)، فلن تكون فرقا سهلة".

وعن رأيه في باقي المجموعات التي أسفرت عن القرعة التي أجريت أمس في منتجع كوستا دو ساويبي بالبرازيل، قال النجم الأرجنتيني عبر شبكة ويبو الصينية الاجتماعية "كل المجموعات معقدة".

وكتب ميسي "سعيد بمعرفة منافسي الأرجنتين، لكن مهما قالوا لا توجد فرقا سهلة وكل المجموعات ستكون معقدة".

وأكمل أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، اليوم الشهر الأول من مرحلة تعافيه، حيث ينتظر أن يعود للملاعب بعد شهر، وسيواصل التعافي في منشآت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ببلدة إيزيزا بالعاصمة بوينوس آيرس.

وعاد ميسي اليوم إلى مدينة روساريو، التي تبعد 300 كلم شمال بوينوس آيرس، حيث تنتظره رفيقته انطونيلا ونجله تياجو، للاستراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وينتظر أن يستقبل ميسي عقب العطلة مدير الخدمات الطبية ببرشلونة، ريكارد برونا، والمعد البدني إلفيو باولوروسو.

وسيبدأ ميسي الاعتماد بشكل أكبر في مرانه المقبل يوم الاثنين على الكرة، لكن دون اهمال المران العضلي والعلاج الطبيعي وتقوية العضلة ذات الرأسين بفخذه الأيسر.