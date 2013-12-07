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رئيس جنايات شبرا: حكم "فتيات الإسكندرية" ليس براءة

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رئيس جنايات شبرا: حكم "فتيات الإسكندرية" ليس براءة رئيس جنايات شبرا: حكم "فتيات الإسكندرية" ليس براءة

أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، أن أى شخص يصدر حكم ضده يكون غاضبًا من القضاء، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن القاضى فى قضية فتيات الإسكندرية وجد أن إيقاف التنفيذ من أجل الحفاظ عليهن لصغر أعمارهن هو الحكم الأمثل.

وأضاف رمزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سي"، أن الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ معناه أن فتيات الإسكندرية مدانات، فالحكم عليهن ليس حكمًا بالبراءة، مضيفًا: "الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ هو عقوبة وتسجل فى ملفها، وإذا ارتكبن عقوبة مشابهة سيتم الحكم عليهن بالتنفيذ".

وتابع: من الممكن إذا تم القبض على المتهمات فى واقعة أخرى أن يتم إلغاء حكم عدم التنفيذ إلى جانب العقوبات الجديدة، موضحًا أن عقوبة قطع الطريق تعد جناية.

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