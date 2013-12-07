أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة الصحة: الدولة ملتزمة بعلاج للمصابين خلال 24ساعة

Google+ Print
وزيرة الصحة: الدولة ملتزمة بعلاج للمصابين خلال 24ساعة وزيرة الصحة: الدولة ملتزمة بعلاج للمصابين خلال 24ساعة

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإسعاف والرعاية العاجلة ومستشفيات الوزارة المختلفة لبحث المعوقات التى تواجه مرضى الحوادث والطوارئ والرعايات المركزة.

وافتتحت الوزيرة الاجتماع، حيث أكدت على رؤية الوزارة فى تقديم الخدمة الطبية تضع مريض الطوارئ فى مركزها، وتذليل جميع الصعاب أمامه وعدم إجباره على شراء أدوية أو التبرع بالدم أو دفع مبالغ مالية – بحسب بيان الوزارة.

وشددت وزيرة الصحة خلال الاجتماع على أن الدور الأول للوزارة هو توفير الرعاية الصحية للمريض المحتاج، وأنه من غير المقبول أن يتم تحويل مرضى الحوادث أو الرعاية المركزة لعدم القدرة المالية، فى حين أن المريض من حقه أن يحصل على الإسعافات الطبية الكاملة فى أول ٢٤ ساعة بعد الإصابة، ثم يتم تحويله تباعا بعدها، وأنه إذا تعذر تحويل المريض لعدم استقرار حالته، فإن المجالس الطبية المتخصصة تستصدر قراراً لاستكمال علاجه على نفقة الدولة لعلاجه.

وأكدت الوزيرة أن هذا التزام على الوزارة فى مستشفياتها وأيضاً على كل المستشفيات الأخرى، وأن دور الوزارة الرقابى موجود لضمان هذا.

وتحدثت الرَّبَّاط أيضاً حول دور المستشفى المتلقى للمريض على إيجاد أماكن للرعاية المركزة للمريض من خلال خدمة ١٣٧ للإسعاف والرعاية العاجلة وعدم تحرك المريض من المستشفى الموجود بها، إلا بعد التأكد من وجود مكان جاهز لاستقبال الحالة، وكذلك ضرورة تطوير خدمة ١٣٧ وتحديثها بصورة أسرع بالبيانات حتى تتوفر البيانات الحقيقية لدى الوزارة بصورة دائمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365