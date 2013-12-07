وزيرة الصحة: الدولة ملتزمة بعلاج للمصابين خلال 24ساعة

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإسعاف والرعاية العاجلة ومستشفيات الوزارة المختلفة لبحث المعوقات التى تواجه مرضى الحوادث والطوارئ والرعايات المركزة.

وافتتحت الوزيرة الاجتماع، حيث أكدت على رؤية الوزارة فى تقديم الخدمة الطبية تضع مريض الطوارئ فى مركزها، وتذليل جميع الصعاب أمامه وعدم إجباره على شراء أدوية أو التبرع بالدم أو دفع مبالغ مالية – بحسب بيان الوزارة.

وشددت وزيرة الصحة خلال الاجتماع على أن الدور الأول للوزارة هو توفير الرعاية الصحية للمريض المحتاج، وأنه من غير المقبول أن يتم تحويل مرضى الحوادث أو الرعاية المركزة لعدم القدرة المالية، فى حين أن المريض من حقه أن يحصل على الإسعافات الطبية الكاملة فى أول ٢٤ ساعة بعد الإصابة، ثم يتم تحويله تباعا بعدها، وأنه إذا تعذر تحويل المريض لعدم استقرار حالته، فإن المجالس الطبية المتخصصة تستصدر قراراً لاستكمال علاجه على نفقة الدولة لعلاجه.

وأكدت الوزيرة أن هذا التزام على الوزارة فى مستشفياتها وأيضاً على كل المستشفيات الأخرى، وأن دور الوزارة الرقابى موجود لضمان هذا.

وتحدثت الرَّبَّاط أيضاً حول دور المستشفى المتلقى للمريض على إيجاد أماكن للرعاية المركزة للمريض من خلال خدمة ١٣٧ للإسعاف والرعاية العاجلة وعدم تحرك المريض من المستشفى الموجود بها، إلا بعد التأكد من وجود مكان جاهز لاستقبال الحالة، وكذلك ضرورة تطوير خدمة ١٣٧ وتحديثها بصورة أسرع بالبيانات حتى تتوفر البيانات الحقيقية لدى الوزارة بصورة دائمة.