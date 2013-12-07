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ضبط 3 نيجيريين بالعريش بإقامات منتهية

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ضبط 3 نيجيريين بالعريش بإقامات منتهية ضبط 3 نيجيريين بالعريش بإقامات منتهية

تم ضبط 3 نيجيريين “لاعبي كرة”، اثنان منهما منتهية اقامتهما، والثالث بدون أوراق، في مدينة العريش بشمال سيناء وتمت احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية .

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء أن الخدمات الأمنية المعينة بكمين الميدان بمدخل مدينة العريش تمكنت من ضبط كل من، المدعو نور الدين أ.أ. (21 عاما)، لاعب كرة ونيجيرى الجنسية، وكان يحمل جواز سفر برقم 01836494 منتهى الاقامة فى ، والمدعو شريف أ.أ. ( 19 عاما)، وهو لاعب كرة نيجيرى الجنسية، وكان يحمل جواز سفر برقم 03050607 ومنتهى الاقامة أيضا، المدعو إيجادا ص ( 22 عاما)، لاعب كرة ونيجيرى الجنسية، وكان بدون اوراق.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير المحضر اللازم، واحالتهم الى الجهات المعنية.

أش أ

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