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حماس: نجاح مهرجان "الجبهة الشعبية" يعكس مناخ الحريات فى غزة

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حماس: نجاح مهرجان "الجبهة الشعبية" يعكس مناخ الحريات فى غزة حماس: نجاح مهرجان "الجبهة الشعبية" يعكس مناخ الحريات فى غزة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الـ 46 لانطلاقها، حيث قال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى مقتضب مساء اليوم السبت "إن نجاح مهرجان الانطلاقة فى ساحة الكتيبة والتسهيلات التى قدمتها يعكس مناخ الحريات فى غزة".

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أحيت اليوم ذكرى انطلاقتها الـ46 بمهرجان جماهيرى وطنى كبير نظمته فى ساحة الكتيبة بمدينة غزة بمشاركة الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة، وبحضور ممثلى القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاعتبارية والنسوية والأكاديمية.

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