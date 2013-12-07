الحمد الله: هولندا تعتزم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى لديها

صرح رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، بأن هولندا تعتزم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى فى أمستردام، مؤكدا أن منتدى التعاون الفلسطينى الهولندى الأول، الذى عقد اليوم السبت بمدينة بيت لحم، يعتبر خطوة مهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين، مما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك.

وقال "الحمد الله" بهذا الشأن هناك وعد من الحكومة الهولندية برفع التمثيل الدبلوماسى لفلسطين فى هولندا وهو شىء مهم للغاية، موضحا أن هذا المنتدى الاقتصادى يعقد لتشجيع التعاون والتبادل الاقتصادى بين البلدين، وأعرب عن أمله فى أن تساعد الاتفاقات الموقعة اليوم على تشجيع رجال أعمال على تصدير المنتجات الزراعية إلى هولندا.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الفلسطينى الدكتور جواد الناجى، إن المنتدى الفلسطينى الهولندى الذى يعقد على مستوى رجال الأعمال يأتى لتأكيد حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقات التعاون فى كل المجالات.

وقد عقد منتدى التعاون الفلسطينى الهولندى المشترك الأول اليوم فى بيت لحم بمشاركة الحمد الله، ونظيره الهولندى مايكل روت اللذين عقدا جلسة خاصة للتباحث فى سبل التعاون المشتركة بين البلدين على جميع المستويات، وأكدا على تطويرها.